Voestalpine schafft Platz für Stahl ohne Hochofen

Trotz Covid, Krieg und Lieferkettenlöchern: Der Linzer Stahlriese verdient besser denn je. Geld für Zukäufe und die dringende Dekarbonisierung.

Auf dem Gelände der Voestalpine am Konzernsitz in Linz wird schon fleißig gebaggert. Im März hat der Aufsichtsrat des teilstaatlichen Stahlerzeugers grünes Licht für geschätzt 150 bis 200 Mill. Euro für die Vorarbeiten zur Umstellung auf Elektrostahlerzeugung gegeben. Konkret wird das entsprechende Baugelände vorbereitet, wo ab 2027 ein sogenannter Elektrolichtbogenofen einen der drei Hochöfen in Linz ersetzen soll. Im Werk in Donawitz wird einer von zwei Hochöfen ersetzt. Der Vorteil des neuen Verfahrens: Mit Ökostrom versorgt reduziert es den Treibhausgasausstoß ...