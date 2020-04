Der Hotelier, Restaurantbetreiber und Politiker Sepp Schellhorn tritt für das Gesundschrumpfen der Tourismusbranche ein. Dazu sind aber rechtliche Voraussetzungen zu schaffen.

Der Tourismus hat erst in den letzten Wochen so richtig an Bedeutung gewonnen. Man merkt, welche Bedeutung er in der Stadt wie auch auf dem Land hat. Ich erspare den Leserinnen und Lesern zahlentechnische Details.

Ein besorgniserregendes Signal ...