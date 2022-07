Warum die Inflation steigt und steigt und steigt

Man muss bis 1975 zurückgehen, um eine Inflationsrate von 8,7 Prozent wie im Juni 2022 zu finden. Der Gipfel ist womöglich noch nicht erreicht.

1975 ging der Vietnamkrieg zu Ende, Spanien wurde nach dem Tod von Diktator Francisco Franco zur parlamentarischen Monarchie, in Großbritannien übernahm Margaret Thatcher den Vorsitz der Konservativen Partei und in Österreich trat Josef Taus als frischgebackener ÖVP-Parteiobmann gegen Bundeskanzler Bruno Kreisky in einem legendären TV-Duell an. Und im September 1975 lag die Jahresinflation in Österreich bei 8,73 Prozent. Dann dauerte es 47 Jahre, bis dieser Wert wieder erreicht wurde.

Jetzt ist es so weit. Die am Dienstag veröffentlichte ...