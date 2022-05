Warum in Österreich so wenig Netto vom Brutto bleibt

Nur in zwei Industrieländern greift die öffentliche Hand bei Einkommen aus Arbeit stärker zu als in Österreich, zeigt eine Studie der OECD.

Dass Arbeit in Österreich zu stark mit Steuern und Abgaben belastet ist, ist ein Dauerbrenner der Kritikpunkte am Steuersystem. Gemessen an den Arbeitskosten bleibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur in Belgien und in Deutschland weniger Nettoeinkommen übrig als in Österreich.

Der von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) jährlich ermittelte Tax Wedge (Steuerkeil) lag 2021 in Österreich bei 47,8 Prozent. Er gibt die Differenz zwischen den Arbeitskosten des Arbeitgebers und dem Nettoverdienst der Beschäftigten durch die Lohn- ...