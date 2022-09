Wie bleibt es im Winter warm?

Alternativen zu Öl und Gas sind gefragt. Wie der deutsche Wärmepumpen-Marktführer Viessmann und der Henndorfer E-Heizungsspezialist Etherma dabei zusammenspielen.

Der deutsche Heiz- und Klimatechnik-Hersteller Viessmann hat, was als Bestseller bezeichnet werden darf: Wer kann, legt sich in der Energiekrise gerade eine Wärmepumpe zu. Um 45 Prozent sei der Umsatz in dem Bereich im Vorjahr gewachsen, erklärt Geschäftsführer Maximilian Viessmann im SN-Gespräch, "heuer werden wir deutlich darüber liegen".

Was das in ungefähr bedeutet, zeigt der Gesamtumsatz des Familienunternehmens mit weltweit rund 13.000 Beschäftigten. Im Vorjahr erwirtschaftete man rund 3,4 Mrd. Euro, mehr als 50 Prozent bringen eigenen Angaben ...