Wie kann man in der Coronapandemie noch Ski fahren lernen?

Mit Hilfe von immunisierten Skilehrern, das gebiete die Vernunft, sagt Verbandspräsident Gerhard Sint. Gefragt sind vor allem auch mehrsprachige Schneesportlehrer.

In Österreich unterrichten in knapp 600 Skischulen rund 18.000 Schneesportlehrer, die, obwohl mit wachsendem Frauenanteil ausgestattet, gemeinhin weiter als Skilehrer tituliert werden. In guten Jahren vertrauen über 1,8 Millionen Gäste sich oder ihre Kinder diesen Skischulen an. Wir sprachen mit dem Vizepräsidenten des österreichischen und Obmann des Salzburger Berufs-Ski- und Snowboardlehrer-Verbandes, Gerhard Sint, ob der Winter 2021/22 doch noch "ein guter" werden kann.

Thema Nummer eins sind wohl auch in den Skischulen die Coronamaßnahmen. Der Beschluss, dass nur ...