Wie kann Winterurlaub in Österreich gelingen?

Die Touristiker rüsten sich für den Winter. Ob Gäste kommen, weiß man noch nicht. Wenigstens schneit's.

Zu Herbstbeginn wird in den westlichen Bundesländern üblicherweise damit begonnen, über den ersten Schneefall zu spekulieren. Der war bisher essenziell, damit die Buchungen für die Wintersaison anlaufen. Die gute Nachricht: Der Schnee kommt auch heuer wieder. Rund ein halber Meter soll am kommenden Wochenende im Gebirge fallen. Im Salzburger Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn-Kaprun könnten - wenn es für einen Saisonstart reicht - schon nächste Woche die Lifte in Betrieb gehen. Die schlechte Nachricht: Jeden Tag wird derzeit noch ungewisser, welcher Urlaubsgast überhaupt ...