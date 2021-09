Wie steht es um die österreichischen Maskenmacher?

Hygiene Austria wirbt wieder mit FFP2-Masken "Made in Austria" - und das ganz legal. In Westösterreich wurde indes groß investiert.

"Be happy" ist auf die Vorderseite aufgedruckt. Auch "Keep smiling" oder "Take it easy" stehen zur Auswahl: FFP2-Masken von Hygiene Austria werden im Onlineshop wieder verkauft, herkömmliche um 99 Cent per Stück oder mit Sprüchen versehene um 1,50 Euro. Ein halbes Jahr nachdem bekannt wurde, dass in Wiener Neudorf China-Masken umetikettiert worden waren, und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den Verdacht der organisierten Schwarzarbeit und des schweren gewerbsmäßigen Betrugs erhob, laufen gegen den ehemaligen Vorzeigebetrieb Hygiene Austria Dutzende Klagen.

...