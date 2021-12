Wien Energie-Chef Strebl: "Wir haben nicht nur ein Null-CO2-Ziel"

Wien wollte bis 2050 CO2-neutral werden. Die Vorgaben der Regierung zwingen die Bundeshauptstadt, das Ziel zehn Jahre früher zu erreichen. Wien-Energie-Chef Michael Strebl hält es für schwierig, aber machbar.

Herr Strebl, wie macht man eine Stadt, die noch zu 84 Prozent von fossilen Brennstoffen abhängig ist, in 20 Jahren klimaneutral? Michael Strebl: Es ist ein sehr großes Unterfangen, das wir vor einem Jahr gestartet haben. Ich glaube, wir sind der erste österreichische Energieversorger, der einen konkreten Klimaschutzfahrplan hat. Nur neun Prozent der Unternehmen weltweit wissen überhaupt, wie viel CO2 sie emittieren, und nur acht der 100 größten Unternehmen Österreichs streben Netto-Null an. Wir haben nicht nur ein Ziel, also ...