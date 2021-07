Wiener Energiewende ist anders

Saubere Energieversorgung ist in der Stadt schwieriger umzusetzen als auf dem Land. Wien-Energie-Chef Michael Strebl setzt in erster Linie auf Sonnenkraft. Doch das reicht nicht.

Kaum anderswo wird derzeit so viel Solarkraft ausgebaut wie in Wien. Ob Unternehmenssitz, Werkshalle oder kommunale Gebäude, überall wird auf dem Dach Sonnenstrom erzeugt - von Manner über Ottakringer bis zur ÖAMTC-Zentrale. 2020 wurden trotz Coronapandemie 27 Megawatt an Photovoltaik (PV) in der Bundeshauptstadt installiert, nach 15 MW 2019. Im März 2021 wurde die größte Photovoltaikanlage Österreichs - ein Hybrid-Kraftwerk aus Dach- und Freiflächenmodulen - mit 11,5 Megawatt Leistung über einer Schotterdeponie im 22. Bezirk in Betrieb genommen. Weitere 15 ...