Wohnen im Eigentum? Wie steuerlich geholfen werden könnte

Viele junge Menschen können sich Wohnen im Eigentum nicht leisten. Steuerlich könnte man sie aber unterstützen.

In Österreich ist der Anteil der Haushalte, die in den eigenen vier Wänden wohnen, mit 55,3 Prozent im europäischen Vergleich gering, im EU-Durchschnitt sind es rund 70 Prozent. Daran dürfte sich angesichts der hohen Immobilienpreise so rasch nichts ändern. Laut Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat sind die zwischen 2010 und 2020 nur in vier Ländern - Estland, Ungarn, Luxemburg und Lettland - stärker gestiegen als in Österreich. Im Durchschnitt kostete eine Immobilie um 78 Prozent mehr als vor zehn Jahren, im ...