Zillertalbahn bestellt neue Züge mit Wasserstoffantrieb in der Schweiz

Bei den Vorbereitungen zur Umstellung der Zillertalbahn von Diesel- auf Wasserstoffantrieb fiel nun eine wesentliche Entscheidung.

Die Züge werden vom Schweizer Hersteller Stadler Rail geliefert, wie Helmut Schreiner, der aus Salzburg stammende Technik-Vorstand der Zillertalbahn, am Montag erklärte. Der erste Zug soll 2020 im Probebetrieb rollen. Das Gesamtprojekt ist mit 80 Millionen Euro veranschlagt, ab 2022 soll die Zillertalbahn mit Wasserstoff fahren. Das Gas als Treibstoff wird dabei aus Wasserkraftstrom durch Elektrolyse erzeugt. Stadler habe als einziger Anbieter die Vorauswahl bestanden, sagte Schreiner. Leider biete die französische Alstom wegen fehlender Kapazitäten nicht an, bei einem chinesischen Anbieter habe man Bedenken bei der Qualität. "Wir sind eine Schmalspurbahn und es geht nur um eine Kleinserie", so Schreiner. Dafür gebe es im weiteren Verfahren keine Einsprüche, man gewinne ein halbes Jahr. Stadler hat 2013 für die Mariazellerbahn, die ebenfalls 760 mm Spurweite hat, die neuesten Garnituren geliefert - allerdings für elektrischen Betrieb.