Graz fördert Reparaturen: Bringt ein Techniker ein Elektrogerät zum Laufen, zahlt die Stadt die Hälfte. Warum gibt es das in Salzburg nicht?

Das Wasser sammelt sich im Geschirrspüler. Der Teller dreht sich in der Mikrowelle nicht mehr. Die Jeans wird in der Waschmaschine nicht sauber. Oft seien es Kleinigkeiten, die zu einem Totalausfall des Gerätes führten, sagt Werner Prutsch. Er ist Abteilungsvorstand des Grazer Umweltamts - und begeisterter Bastler. "Ich repariere meine Geräte selbst." Was gut ist: In den Elektrogeräten seien Kupfer und andere wertvolle Rohstoffe enthalten. Deshalb sei es schade, wenn wegen eines kleinen Teils das ganze Ding im Müll lande. "Außerdem entstehen 50 Prozent der Umweltbelastung bei der Produktion der Geräte."