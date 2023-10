Apple, Tesla & Co: Börsianer klammern sich an "glorreiche Sieben"

Plus

Und jetzt auch noch Krieg in Israel: Die Börsen kamen zuletzt erheblich unter Druck, während die Zinsen für Staatsanleihen stark anzogen. Ein Detailblick zeigt, dass für das heurige Plus an den Aktienmärkten nur einige wenige US-Titel sorgen.

Börsen erinnern an den legendären Film „Die glorreichen Sieben". Umgelegt auf die Finanzmärkte sind dies Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft, Tesla und Nvidia. Allein diese sieben Titel sorgen für die heurigen Kursgewinne an den Börsen.