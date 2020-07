Eskimo sagt man nicht: Dänischer Eishersteller ändert Namen

Dänemark hat in Grönland eine indigene Bevölkerung von rund 55.000 Menschen. Für die sogenannten Inuit ist die Eissorte "Eskimo" diskriminierend. Nun soll der Name geändert werden. In Österreich wartet ein anderes Unternehmen noch ab.

SN/hansens Der Hersteller Hansens ändert den Namen einer Eissorte.