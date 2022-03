Euro-Finanzminister beraten über Folgen von Ukraine-Krieg

Die Finanzminister der Euro-Länder beraten am Montag in Brüssel über die Folgen des Ukraine-Krieges (ab 15.00 Uhr). Befürchtet werden laut Diplomaten "schwerwiegende" Auswirkungen auf die 19 Länder mit der Gemeinschaftswährung. So dürften die deutlich steigenden Energiepreise die Inflation weiter antreiben, mit schmerzhaften Folgen für Verbraucher wie Unternehmen. Die EU-Kommission erwägt deshalb unter anderem einen Preisdeckel für Öl und Erdgas.

SN/APA/DPA/STEFAN SAUER Es wird womöglich noch teurer

Am Dienstag wird der Finanzministerrat mit allen 27 EU-Staaten fortgesetzt. Unter den Themen sind die Pläne für eine Vollendung der Bankenunion.