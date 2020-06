Masken kommen wieder aus China

In der Krise waren Schutzmasken Mangelware. Jetzt liefert Asien wieder und bringt die aus dem Boden gestampfte heimische Produktion in Bedrängnis. Hat "Made in Austria" im Wettbewerb mit Billigware aus dem Fernen Osten Zukunft?

SN/gemeindelustenau Textilunternehmer Günter Grabher (Grabher Group) und Stickereiinhaber Harald Hämmerle.