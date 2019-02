Wer die Technologie besitzt, bestimmt die Regeln in der digitalen Ökonomie. Da muss man China Grenzen setzen.

Dass man als Konzern in den USA rasch vor dem Richter landen kann, diese bittere Erfahrung musste schon so manches ausländische Unternehmen machen - etwa VW oder europäische Banken und nun eben Huawei.

Die US-Vorwürfe gegen den chinesischen Telekomausrüster wiegen schwer: Industriespionage, Verstöße gegen Iran-Sanktionen, Behinderung der Justiz, Betrug, Geldwäsche, Verschwörung. Zudem soll die in Kanada verhaftete Finanzchefin von Huawei an die USA ausgeliefert werden. Das offizielle China reagierte empört und wies die Vorwürfe zurück. In einer von der Kommunistischen Partei herausgegebenen Zeitung schrieb ein Kommentator, es werde nicht einfach, das Unternehmen zu verurteilen, "denn das Gute wird immer über das Böse siegen, und der Huawei-Fall ist keine Ausnahme".