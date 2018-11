Wenn das Wasser fehlt: Transport von Treibstoff, Getreide und Erz gerät ins Stocken

Niedrigwasser macht die Güterschifffahrt auf der Donau seit über vier Monaten unrentabel. Die riesigen Barken können nicht einmal zur Hälfte beladen werden. Nicht nur die Treibstoffversorgung steht damit auf der Kippe.

In Deutschland hat die Regierung die Reißleine bereits gezogen und die nationalen Ölreserven freigegeben. Dass im Rhein kaum noch Wasser ist, bringt den Mineralöltransport per Schiff ins Stocken. An manchen deutschen Tankstellen ist Sprit zeitweise schon ausgegangen.

"Unsere Tankstellen sind noch versorgt, es ist aber äußerst knapp", betonen österreichische Ölhändler. Grund ist nicht nur, dass Österreich viel Treibstoff aus Deutschland importiert. Auch der Donau fehlt Wasser. "Ein wirtschaftlicher Gütertransport auf der Donau ist aktuell kaum möglich", sagt Christoph Caspar, Sprecher von viadonau, jenem Unternehmen, das für das Verkehrsministerium Österreichs Wasserstraßen managt.