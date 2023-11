Greta Thunberg kämpft für das Klima. Und neuerdings für die Palästinenser. Was heißt das für Fridays for Future?

Greta Thunberg bei einer Demonstration in Amsterdam.

Wir schreiben aller Voraussicht nach das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die nächste Weltklimakonferenz steht kurz bevor. Und ein Vertreter von Fridays for Future Österreich muss in einer Debatte zum Klimagipfel in Dubai Fragen zum Antisemitismus innerhalb seiner Bewegung ...