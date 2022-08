"Aida"-Regisseurin Shirin Neshat: "Wie grotesk Krieg ist!"

"Aida". Shirin Neshat prangert Machtmissbrauch an.

hirin Neshat nimmt einen zweiten Anlauf: Fünf Jahre nach ihrer ersten "Aida" - ihr Debüt als Opernregisseurin - hat die Foto- und Filmkünstlerin ihre Inszenierung überarbeitet. Sie versichert: "Jetzt bin ich mutiger und zuversichtlicher."

In dieser Oper geht es höllisch zu: Krieg, Rache, Hinterhalt, Verrat. Eine Fremde wird als Sklavin gehalten, der Mann, den sie liebt, führt Krieg gegen ihr Heimatland. Was daran interessiert Sie? Warum tun Sie sich das ein zweites Mal an? Shirin Neshat: In meiner ...