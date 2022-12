"Zuckergoscherl" Mareike Fallwickl: "Keiner hat sein Talent in den Fingerspitzen"

Mareike Fallwickl schafft es zu den Salzburger Festspielen. Wie schwer ist der Weg dorthin?

Podcast "Die gefragte Frau"

Am Mittwoch ist wieder in den SN ein "Zuckergoscherl" erschienen. Diesmal hat Mareike Fallwickl in ihrer Kolumne im Lokalteil davor gewarnt, vor lauter Sehnsucht nach Ruhe und Sicherheit die meist schweigend hingenommene Überlastung von Frauen durch Haus- und Familienarbeit auszublenden. Auch ihren jüngsten Roman "Die Wut, die bleibt" (Rowohlt, 2022) hat sie so einer überlasteten, ausgebrannten Frau gewidmet: Die winzige Frage von deren Mann beim Abendessen "Haben wir ...