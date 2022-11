Salzburger Festspiele: Musterklage spitzt auf "Elektra"

Kommt nach über zwei Jahren nicht jede Corona-Klage zu spät? Was ist der Kern jener Klage, die den Salzburger Festspielen angedroht wird?

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke stammt aus Zell am See. Nach seinem Studium in Wien hat er als Charaktertenor in großen Opernhäusern und auf wichtigen Festivals gesungen - sei es Glyndebourne, BBC Proms oder Baden-Baden. In der Vorwoche war er Vorsitzender jener Pressekonferenz in Wien, in der eine Musterklage gegen die Salzburger Festspiele angekündigt wurde.

Welche Reaktionen haben Sie auf die Ankündigung einer Musterklage gegen die Salzburger Festspiele bekommen? Wolfgang Ablinger-Sperrhacke: Bisher hat sich Staatssekretärin Andrea Mayer bei mir gemeldet, allerdings ...