Warum geht eigentlich beim Kampf gegen den Klimawandel so wenig weiter? Die Frage lässt sich mit einem Wort beantworten: Kirchturmpolitik. Sollen doch die Chinesen endlich mit dem Klimaschutz anfangen oder die Amerikaner, oder der Nachbar mit dem dicken SUV. "Was geht uns das an?" Diese kirchturmpolitische Frage dürften sich auch die Strategen und Manager der deutschen National-Elf gestellt haben, die mit einer klimapolitisch besonders ignoranten Aktion auch bei den eigenen Fans für Aufregung gesorgt haben: Man ließ die deutschen Staatskicker ...