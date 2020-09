Ein Finanzführerschein für den Finanzminister

40 Prozent der jungen Erwachsenen wissen nicht, was ein Fonds ist - das hat jetzt eine Umfrage ergeben. Was die Frage aufwirft, wie in Österreich so noch gute Saucen gelingen sollen. Jedenfalls: Das fehlende Wissen ums Geld versetzt unseren Finanzminister in Aufregung. Der Steuermann des Fiskalischen schlägt drum einen "Finanzführerschein" für Österreichs Jugend vor.

Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Abregen. Und legt nahe, dass jener türkise Säckelwart zunächst den Computerführerschein erwerben möge. Damit er sich das nächste Mal erinnert, ob ...