Mut zu unbeheizten Schwammerln

Hillary Clinton ließ diese Woche mit einer erstaunlichen Meldung aufhorchen: "Persönlich muss ich sagen, dass das Mutigste war, dass ich in meiner Ehe geblieben bin", sagte die Frau des nicht immer ganz treuen Ex-US-Präsidenten Bill Clinton. Was Politiker/-innen unter wahrem Mut verstehen, ist also eine eher rätselhafte Sache. Wobei das Hauptproblem nach wie vor ist, dass es allzu oft überhaupt an Mut fehlt. Immerhin war Klimaschutzministerin Leonore Gewessler diese Woche mutig genug, dafür zu sorgen, dass Wirte nicht auch dann ...