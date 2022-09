Hier ticken die Atomuhren anders

Eine positive Meldung sorgt für freudige Aufregung unter Pünktlichkeitsfanatikern: Die Technische Universität Wien bastelt an einer neuartigen Atomuhr. Sie ist so genau, dass sie nur um zwei Sekunden falsch geht. Innerhalb von vierzehn Milliarden Jahren.

Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt wieder einmal: Abregen. An vielen Orten gehen die (Atom-)Uhren sowieso langsamer. Wenn man sich anschaut, wie unsere Verwaltung an elektronischen Krankenakten, elektronischen Impfpässen, lange sogar am E-Krankenschein scheitert, lässt sich nur folgern: Laut dem Zupf-Kalender im Ministerium schreiben wir das ...