Da werden die Jaukerln tief fliegen

Ein rechtes Getöse erhob sich an den Stammtischen und in digitalen Gesichtsbüchern, eine Aufregung: Lockdown nach Weihnachten! Dann darf man wieder niemanden treffen, außer eine einzelne Person vielleicht, und die Geschäfte sind zu. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Abregen. Der wahre Skandal, die Fahrlässigkeit, die Verantwortungslosigkeit ist eine ganz andere: Dass familiäre Feiern am Heiligen Abend noch gestattet sind. Jaja, auch wegen der Infektionsgefahr und so. Aber: Richtig explodieren wird die statistische Übersterblichkeit erst, wenn in der trauten Sippschaft die Impfgegner und ...