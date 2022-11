Das Land der pickigen Popsche

Es herrscht Aufregung, und zwar nicht nur unter Museumsdirektoren. Das liegt daran, dass Klimaaktivistinnen und -aktivisten derzeit gern Breikost auf Weltkunstwerke ballern - oder aber sich selbst gleich mit Superkleber an die Museumswand pappen. So mancher Kulturfeinschmecker mag das unpassend finden, und in Anbetracht herumpickender Grünbewegter mögen etliche Museumsgäste den üblichen Ausspruch "Ist der Kunst oder kann der weg?" tätigen. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt wieder einmal: Abregen. Und stattdessen Zitronensaft oder Seifenlauge probieren. Beides wirkt nämlich löslich bei vielen Klebstoffen.

...