Das Vermächtnis eines Sesselklebers

Die Abwahl Donald Trumps versetzt, so scheint es, die ganze Welt in freudig-schadenfrohe Aufregung. Zumindest, wenn es nach der Zahl der GIFs geht, der animierten Bilder, die seit Tagen um die Welt gehen. Da sieht man einen Trump im Kindergarten, der beleidigt heult, weil er den blauen Spielball an jemand anderen weitergeben muss. Oder einen wild schimpfenden Donald, der samt Schreibtisch von Arbeitern aus dem Weißen Haus geschoben wird. Oder einen Stubentiger, der mit einem entschlossenen Hieb den Spielzeug-Trump durch ...