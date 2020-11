Maskenträger unter sich

Klar, dass das dauernde Maskentragen viele Leute aufregt: Man atmet dauernd den eigenen Mundgeruch ein, durchwandert stetigen Nebel, weil die Brillen anlaufen, und wenn man niesen muss, kommt es zu unschönen "Rebound-Effekten" in Richtung der eigenen Gesichtsoberfläche. Jenen, die da jammern, empfiehlt die Lebensberatungsredaktion: Abregen. Alles halb so wild. Man stelle sich vor, wir müssten das Ding aufsetzen, das männliche Staatsbürger im Grundwehrdienst so anschmiegsam kennenlernten: Die ABC-Schutzmaske (nennen Sie sie niemals Gasmaske) - war das eine Freude! Um deren ...