Die Wahrheit hinter den Katzenmenschen

Es war eine Meldung, die für Aufregung und Gelächter gesorgt hat: der Rechtsanwalt, der in den USA an einer Anhörung per Videokonferenz teilgenommen hat - als Katze. Falls Sie das nicht ganz verstanden haben: Es gibt so digitale Filter, die man über Videos von Menschen drüberlegen kann. Die Software bewirkt, dass dann eben zum Beispiel eine Katze dasitzt, die spricht, und das mit den originalen Gesten und Gebärden des Menschen, nur eben auf die Katze übertragen. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Abregen. ...