Einfach noch mal neu anfangen

Wie jetzt, der Klimakollaps verwandelt ganze Erdteile in überdimensionale Raclettepartys? Verrückte Diktatoren wacheln mit ihren Atomraketen als Penissubstitut? In den Meeren schwebt das Mikroplastik dichter als die Frittaten in Omas Suppe? Engstirnige Lulus mögen sich über so was vielleicht noch aufregen. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt wie meistens beherzt: Abregen. Weil am Horizont ist schon Abhilfe erkennbar. Quasi am Ereignishorizont. Weil: Findige Forscherinnen haben per Teleskop ein Sternensystem entdeckt, das auf den putzigen Namen TOI-700 hört. Ja gut, es ist hundert Lichtjahre ...