Man muss Anglizismen nicht mögen, aber dieser hat Berechtigung: "First World Problems". Also "Erste-Welt-Probleme". Er bezeichnet, dass irgendwas nicht so funktioniert hat, irgendwer nicht so getan hat oder irgendwas anders geworden ist als geplant. Wobei aber eigentlich nix Schlimmes passiert ist, das Thema schnell auszuräumen war und genauso schnell wieder vergessen.

Neulich ist der Großonkel Franz gestorben, fast hundert Jahre ist er alt geworden. Der Franz war Pfarrer, und sein Nachfolger hat seine wichtigsten Erlebnisse aufgezeichnet. Als ihm ...