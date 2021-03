Fußfessel, das ist heute chic

Modetrends kommen ja oft aus Frankreich, aber diesmal sind die Gallier hinten dran: Nicolas Sarkozy, Sie erinnern sich, der war dort mal Präsident, bekommt jetzt auch eine Fußfessel. Was für eine Aufregung in Paris! Grund ist übrigens eine kleine Korruption unter Freunden, wie üblich. Das modische Accessoire in Achillesfersennähe war aber in Salzburg schon früher en vogue: Ex-Bürgermeister Heinz Schaden trug infolge des Spekulationsskandals eines zur dunklen Baumwollhose. Exklusiv! Bawag-General Helmut Elsner erhielt keinen Zugang zum Schmuckstück, Ex-Hypo-Alpe-Adria-Vorstand Tilo Berlin ...