Gelber Asphalt für das Schloss Mirabell!

Was herrscht da in Salzburg nur für eine Aufregung. Nur deshalb, weil jetzt der Kajetanerplatz fertig betoniert ist, und das Justizgebäude auch. Zwölfkommasieben Fantastilliarden Steuereuros hat das gekostet. Und jetzt sagen manche Bösen, der gelblich-beige-schlatzige Asphalt-Mastix-Weißgottwas-Belag, der schaue irgendwie Dings aus. Also, Dings. Quasi wie hingespieben.

Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt, wie immer: Abregen. Weil nach so viel aufschütten und umgraben, da ist halt dann kein Geld mehr da für eine ordentliche Pflasterung. Sicher, Naturstein wär' ein optischer Gewinn für ...