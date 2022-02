Lasst besser die Roboter ran!

Eine Aufregung jagt die nächste - so ist leider momentan die Weltlage. In all dem Wahnsinn sticht eine interessante Meldung hervor: Eine Brandruine in Essen, die jetzt einsturzgefährdet ist, wurde erst von der Feuerwehr aus der Luft per Drohne inspiziert. Und jetzt schickt man einen Roboterhund rein, der ein bissi so ausschaut wie ein Küchenmixer mit Haxen. Weil: Da werden keine Menschen- oder Hundeleben gefährdet, die künstlichen Ersatzprodukte fürs Biologische sind zuverlässiger, schneller, emotionsloser und jammern nicht herum. Die Lebensberatungsredaktion ...