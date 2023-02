Lebensverkürzung im Hochglanzdruck

Schokoriegel, Erdnusseis, Pizza, Cola, Kartoffelchips, Ketchup, Schweinsripperl, BBQ-Sauce, panierte Hühnerflügel, XXL-Hühnerflügel, Mayonnaise, Baked Beans, Mayo-Salat, panierte Zwiebelringe, frittierte Donuts, Brezeln, Käsedip, Frankfurter, Hamburger, Cheddarkäse, Root Beer, Speck, ausgelöstes Schweinefleisch, Röstzwiebeln im Plastiksackerl, Minipizzas.

Was das ist? Nichts anderes als die Produkte, die jüngst zu finden waren in einem Werbeprospekt eines Supermarkts, der per Post in Tausende Haushalte flatterte. Klar, könnte man jetzt sagen: Das ist ein Grund zum Aufregen, weil eigentlich ist das reines Gift für uns übergewichtige, ...