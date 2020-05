Was für eine Aufregung war das doch, als das erste Mal in der Coronakrise der Babyelefanten-Vergleich auftauchte. Warum, wandten Kritiker ein, muss als Maß für das Abstandhalten just ein fremdländischer Dickhäuter herhalten statt eines hierzulande häufiger anzutreffenden Rothirschs? Zugleich begannen ...