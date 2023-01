Öfter mal Ahnung haben

Wessen Herz voll ist, dem quillt der Mund über, sprach einst Martin Luther. Neue Forschungsergebnisse belegen nun etwas, das so manche Facebook-Wutbürger in arge Aufregung versetzen könnte. Es gilt: Wessen Hirn leer ist, dem quillt der Mund über - das haben britische Wissenschafter herausgefunden. Je stärker und drastischer ein Mensch eine Meinung zu etwas hat, umso höher schätzt er auch sein Wissen dazu ein. Und besonders bei Wissenschaftsfeinden gilt wenig überraschend: Gerade die, die am meisten von sich selbst überzeugt ...