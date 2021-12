Ohne "Bienchen" ins neue Jahr

2021 war ein an Aufregungen allzu reiches Jahr. Es war so vollgestopft mit Korruptionsskandalen und immer neuen Coronavarianten, dass man sich jetzt regelrecht danach sehnt, dass das nächste Jahr spürbar langweiliger wird. Praktisch bis zum letzten Tag sorgte Corona für Unruhe, so sehr, dass zuletzt im Wirbel um Omikron sogar eine wichtige Meldung aus dem Leben Richard Lugners beinahe unterging: Ja, der 89-jährige Society-Löwe hat sich wieder einmal getrennt - in diesem Fall von seiner um 50 Jahre jüngeren Verlobten ...