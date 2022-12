Es gibt wenige Leute, die im Westen derzeit so gut ankommen wie Wladimir Putin. Allein das starre Gesicht des russischen Machthabers kann einen als Demokraten in innere Aufregung versetzen. Noch erregter dürfte derzeit die PR-Abteilung von Mercedes-Benz sein: Rauschte der Kriegs-Zar doch gerade per Limousine über die halbwegs reparierte Krim-Brücke - jene, über welche die russischen Invasionstruppen mit Nachschub versorgt werden. Mitten im Fokus der Kamera: der silberne Stern am Lenkrad. Man könnte also von einem krassen Fall von Product-Misplacement ...