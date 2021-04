Rülpser durch globalen Darmverschluss

Die globalisierte Wirtschaft ist aber schon auch eine arme Sau, manchmal. Gerade, was für eine Aufregung! Da steckte doch so ein fettes Frachtschiff wie ein Stöpsel in einer heiklen Engstelle - man könnte einen makroökonomischen Darmverschluss diagnostizieren. Die Peristaltik von Angebot und Nachfrage drückte immer mehr Tonnage von hinten nach, selbst die Börsen spürten schon schlimme Blähungen. Dann aber: Schleppkähne wirkten abführmittelgleich, sodass die Säfte des Warentransfers wieder abtransportiert werden konnten.

