Schlechte Zeiten für Corona-Schwurbler

Endlich hat einmal eine gute Nachricht für Aufregung gesorgt: Wir Österreicher sind jetzt, großzügig ausgelegt, mit Anton Zeilinger alle ein bisserl Nobelpreisträger geworden. In der Aufregung darüber ging gänzlich unter, dass der Wissenschaftsstandort Österreich in diesen Tagen auch auf einem anderen Gebiet Erfolge verbucht: Die seit Corona allzu selbstbewusst gewordene Lobby der Virusverharmloser, Aluhutträger und Wissenschaftsgegner bzw. deren politische Vertretung namens MFG ist gerade dabei, freiwillig zu zerbröseln. Zuerst versenkten die Wähler/-innen in Tirol die MFG bei der Landtagswahl in ...