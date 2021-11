Schreihälse und stille Mehrheiten

Ja, da haben sich die Leute ganz schön aufgeregt, letztes Wochenende - am Samstag sind 40.000 demonstrieren gegangen, am Sonntag 6000. Ja genau, wegen der Impfpflicht. Immerhin: Die Polizei ist dann doch nicht mit dem Hubschrauber gekommen und hat Impfspritzen heruntergeschossen, wie manche geglaubt haben. Wahrscheinlich, weil der Regierung die Gedankenkontrollchips gefehlt haben. Momentan gibt's ja Lieferengpässe bei der Mikroelektronik. Aber jedenfalls: Ganz schön viele Menschen in Aufregung, muss man sagen.

Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt trotzdem: Abregen. Und zitiert ...