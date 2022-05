Unabhängigkeit für Aberseekien!

Bei all den furchtbaren Aufregungen auf der Welt, da ist es fast befreiend, sich kleineren, beschaulichen Aufregerleins zu widmen. Aktuell etwa in Abersee. Für Nicht-Salzkammergutler: Das ist eine kompakte Schwemmlandhalbinsel des Wolfgangsees. In diesem kleinen, gar nicht gallischen Dorf wehrt man sich verbissen - und zwar gegen die skandalöse kulturimperialistisch-totalitärchauvinistische Vereinnahmung. Nämlich durch die übermächtigen Nachbargiganten in Strobl, St. Gilgen oder - Gott behüte! - gar St. Wolfgang. Erst hat man ihnen schon den Abersee in Wolfgangsee umbenannt. Und jetzt ...