Was die Weltpolitik von Charles lernen kann

Unglaubliches hat sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit auf der kleinen Atlantikinsel Barbados zugetragen: Die Insel sagte sich in einer feierlichen Zeremonie von der britischen Krone los. "Die Queen hat eine ihrer Perlen verloren", meldeten die Nachrichtenagenturen. Und was tat der ewige Thronfolger, der dem feierlichen Spektakel persönlich beiwohnte? Prinz Charles fiel in einen gelassenen Dämmerschlaf, während sich das Herrschaftsgebiet seiner Mutter um 430 Quadratkilometer verkleinerte. Echte britische Patrioten mag das aufregen. Allerdings, es sind schon andere "Große" zur Unzeit ...