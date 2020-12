Was uns hecheln lässt und was uns wurscht ist

Eine Woche ist es her, aber sicher können Sie sich noch erinnern: Was für aufregende Bilder waren das, als der Formel-1-Fahrer da aus diesem Feuerball herausgehüpft ist. Grosjean heißt er, und jetzt ist er endgültig berühmt. Solche Bilder lassen uns hecheln, japsen, die Augen aufreißen, so sind wir gestrickt. Es folgte eine Woche der Aufregungen: über Schulöffnungen, Skisaison ja oder nein, Coronaimpfungen und die Massentests. Was für ein Wortschwall in den "sozialen" Medien, welcher "Traffic" (so nennt man es, wenn ...