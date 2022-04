Weltkulturerbe Wals-Siezenheim

Wenn sie das im Regierungspalast in Wals erfahren, da wird eine gehörige Aufregung ausbrechen. Verzeihung, gemeint ist natürlich Wals-Siezenheim, so viel Zeit muss sein. Wer es nicht kennt: Dort sitzen ungefähr so viele Industriebetriebe wie im gesamten Ruhrpott, mit entsprechendem Steueraufkommen. Offensichtlich steht der idyllischen Nutzbau-Gemeinde mit zukunftsorientierter Verkehrsanbindung nun die Erhebung zum Weltkulturerbe bevor. Anders ist nicht zu erklären, dass dort in der Walserstraße, wo sich die Lkw an Bauernhöfen und Thujenhecken und dem Adeg vorbeischlängeln, auf dem Gehsteig ...