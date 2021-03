In der Hitze des Lichts

Licht am Ende des Tunnels - wie oft hat man das in der Coronakrise schon gehört. Auf dem Foto nebenan ist es bildlich dargestellt: ein langer, finsterer Tunnel - und am Ende gleißendes, in allen Farben schillerndes Licht. Welche Verheißung!

Die Menschen im Vordergrund heben die Hände. Entweder grüßend, um das Licht willkommen zu heißen. Oder abwehrend, weil es gar so hell leuchtet. Das Foto stammt aus Tokio, von einer Kunstinstallation, die Saunatemperaturen mit digitalen Lichteffekten kombiniert. ...